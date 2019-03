Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Lagerhalle +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind in eine Lagerhalle in der Straße 'Am Donneresch' in Delmenhorst eingebrochen.

In der Zeit von Dienstag, 19. März 2019, 16:000 Uhr, bis Mittwoch, 20. März 2019, 11:30 Uhr, wurde das Hallentor gewaltsam geöffnet. Aus der Lagerhalle wurden Fahrzeugteile und Arbeitsgeräte entwendet. Der Schaden konnte durch den Geschädigten noch nicht eingegrenzt werden.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Straße 'Am Donneresch' gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (332940).

