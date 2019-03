Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Eine leicht verletzte Person und hoher Sachschaden waren am Dienstag, 19. März 2019, 10:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Oldenburger Straße in Charlottendorf zu beklagen.

Eine 47-jährige Frau aus Großenkneten befuhr mit ihrem VW die Oldenburger Straße in Richtung Wardenburg. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihr 42-jähriger Ehemann. In Charlottendorf wollte sie mit ihrem Pkw nach rechts auf ein Grundstück fahren, kündigte das Abbiegen an und verlangsamte die Geschwindigkeit.

Der folgende Fahrer eines Mercedes, ein 86-Jähriger aus Vechta, übersah das angekündigte Fahrmanöver und fuhr mit seinem Pkw auf das Heck vom VW auf.

Nach dem Zusammenstoß klagte der Beifahrer im VW über Schmerzen. Ein Rettungswagen wurde nicht angefordert.

Der Mercedes wies erhebliche Schäden an der Front auf und war nicht mehr fahrbereit. Am VW entstanden Heckschäden. Insgesamt wurde der Schaden mit 17.000 Euro angegeben.

