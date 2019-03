Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruchversuche in Hofladen in Dötlingen +++ Beschuldigter ermittelt

Am Samstag, 09. März 2019, kam es zu zwei Einbruchversuchen in einen Hofladen in Dötlingen. Dabei ist ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro entstanden.

Die Ermittlungsarbeit der Polizei führte mittlerweile zu einem 18-Jährigen, der zugab, für beide Einbruchversuche verantwortlich zu sein.

