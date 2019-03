Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Leichtverletzt nach Verkehrsunfall in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Auf der Martin-Pauls-Straße kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall, bei der eine 23-jährige Nordenhamerin leicht verletzt wurde. Gegen 08:00 Uhr wollte ein 65-jähriger Nordenhamer mit seinem Daimler linksseitig von dem Grundstück einer Bankfiliale auf die Straße einfahren. Mehrere Fahrzeuge ließen ihm dabei die Vorfahrt an der Rotlicht zeigenden Ampel, so dass er auf die Straße fuhr. Hierbei übersah er aber letztlich die junge Dame, die mit ihrem Audi auf der Linksabbiegerspur zur Blexersander Straße stand, so dass es zum Zusammenstoß kam. Es enstand Schaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

