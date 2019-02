Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 20. Februar 2019, gegen 13:30 Uhr, auf der Langen Straße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war mit seinem Fahrzeug auf der Lange Straße ortseinwärts unterwegs und touchierte im Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten BMW, an dem der Seitenspiegel beschädigt wurde.

Der Schaden wurde auf 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher setzte dann seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04731/9981-0 bei der Polizei in Nordenham zu melden (214786).

