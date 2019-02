Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Einbruch in Wohngebäude

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 09.02.2019, zwischen 17:30 Uhr und 22:30 Uhr, kam es in Nordenham - Abbehausen, Sarver Straße, zu einem Einbruchdiebstahl. Demzufolge brachen noch unbekannte Täter die rückwärtige Eingangstür eines Wohngebäudes auf und verschafften sich so Zugang zu den Innenräumen. Aus einem dieser Räume wurde ein kleiner Tresor entwendet. Über die Höhe des Schadens können derzeit keinerlei Angaben gemacht werden. Wer zum fraglichen Zeitpunkt Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, Tel. 99810, in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

