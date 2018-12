POL-DEL: LK Wesermarsch: Bewaffneter Raubüberfall auf Spielothek in Berne +++ ERGÄNZUNG

Delmenhorst (ots) - Am Freitag, den 30. November 2018, gegen 21.40 Uhr, ereignete sich ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Spielothek in der Langen Straße in Berne.

Zwei mit dunklen Sturmhauben maskierte, augenscheinlich männliche Täter, betraten durch den Eingang die Spielothek und bedrohten hier unter Vorhalt einer Waffe die Angestellte sowie vier weitere anwesende Gäste. Die Täter forderten die Angestellte zur Herausgabe von Bargeld auf und verließen anschließend die Spielhalle. Die in der Spielothek anwesenden Personen blieben allesamt unverletzt.

Die Täter trugen bei Tatausführung dunkle Bekleidung und wurden bei ca. 180-190 cm Körpergröße als schlank/durchtrainiert bzw. kräftig beschrieben.

Die Flucht setzten sie mit einem Auto fort, das in der Nähe der Spielhalle bereitstand und mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort fortbewegt wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Fluchtfahrzeug machen können, um Hilfe. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen.

