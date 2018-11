POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, 27. November 2018, zwischen 16:00 Uhr und 19:20 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Amalienstraße in Delmenhorst. Durch die Täter wurde das Schlafzimmer durchsucht und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter 04221/1559-0 zu melden (1422238).

