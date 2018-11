POL-DEL: Stadt Delmenhorst - Einbruch in Kindergarten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 23. November 2018, 19:00 Uhr, bis Montag, 26. November 2018, 7:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Kindergarten am Schollendamm in Delmenhorst ein.

Durch die Täter wurde zunächst ein Fenster aufgehebelt. Im Kindergarten wurden daraufhin Innentüren sowie Schränke aufgebrochen und nach Diebesgut durchsucht. Die Art des Diebesgutes ist zurzeit unbekannt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 zu melden (1413766).

Fragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell