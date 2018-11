POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerverletzter Lkw-Fahrer verunfallt alleinbeteiligt

Delmenhorst (ots) - Am Montag, gegen 11:36 Uhr, kam es auf der Goldenstedter Straße in Wildeshausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus Sulingen mit seinem Lkw die Goldenstedter Straße in Fahrtrichtung Goldenstedt. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Lkw in Höhe der Bauerschaft Kleinkneten nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet. Infolge einer Kollision mit einem Baum auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite kippte der Lkw auf die Seite und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 55-jährige Fahrzeugführer wurde infolge des Aufpralls in der Fahrerkabine eingeklemmt und schwer verletzt. Zur Bergung des schwerverletzten Fahrzeugführers war die Feuerwehr Wildeshausen mit 30 Kameraden vor Ort. Nach Bergung des 55-Jährigen wurde dieser durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht nicht. Am Lkw entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Aufgrund von Bergungsmaßnahmen des verunfallten Lkw wurde eine Vollsperrung in Höhe der Unfallstelle eingerichtet. Die Absperrmaßnahmen dauern aktuell noch an.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell