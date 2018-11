POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Geschäft, Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

In der Nacht von Donnerstag, 22.11.2018, auf Freitag, 23.11.2018, kam es in der Straße "Markt" in Ganderkesee zu einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410

Hatten - Sandhatten: Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 23.11.2018, gegen 18.45 Uhr, kontrollierte die Polizei in Sandhatten einen Pkw. Es stellte sich heraus, dass der 49-jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Großenkneten unter Alkoholeinfluss stand, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und leitete ein Strafverfahren ein.

