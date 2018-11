POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 17.11.2018

Delmenhorst (ots) - Schwerer Verkehrsunfall in Butjadingen, OT Langwarden Butjadingen, 17.11.2018, 04:30 Uhr

Am frühen Samstagmorgen des 17.11.2018, gegen 04:30 Uhr, ereignete sich auf der Nienser Straße in 26969 Butjadingen, OT Langwarden, ein schwerer Verkehrsunfall. Der 19-jährige Fahrer eines Opel-Astra befuhr die Nienser Straße in Richtung Langwarden. Ausgangs einer Rechtskurve verlor der Butjadinger aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Kfz, kam nach links von der Fahrbahn ab und touchierte im weiteren Verlauf mit dem Heck des Pkw einen Straßenbaum. Der Pkw schleuderte im Uferbereich weiter und kollidierte nach ca. 50 Metern mit einem weiteren Straßenbaum. Der Pkw kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer des Pkw konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde mittels Rettungswagen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Lebensgefahr bestehe nach ersten Erkenntnissen nicht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

