Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Hagen mit Unfallflucht

Cuxhaven (ots)

Am 23.01.2023, gegen 09.00 Uhr, kommt es in 27628 Hagen im Bremischen, Amtsdamm in Höhe des Autohauses Küver zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Taxi-Fahrer möchte mit seinem Pkw nach links auf das Grundstück des Autohauses abbiegen und hält verkehrsbedingt auf der Straße an um entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Der andere Unfallbeteiligte, der sich gerade wartend hinter dem Taxi befand, erschien die Verkehrslage merkwürdig, so dass er zum Überholen des wartenden Taxi ansetzte. Beim Vorbeifahren kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Fahrzeugführern, setzte der Fahrer des Pkw seine Fahrt fort ohne seine Personalien anzugeben. Am Taxi entstand ein Schaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Hagen unter Tel. 04746 93116-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell