Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle im Landkreis

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am Samstagabend (08.10.2022) kam es gegen 19:45 Uhr auf der Landstraße (Rechtebe) zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Hagener kam hierbei im Verlauf einer Rechtskurve mit seinem PKW zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr er eine Grundstückseinfahrt und kollidierte im Anschluss frontal mit einer Mauer einer Scheune. Durch den Unfall wurde der Hagener nicht verletzt. Jedoch wurde während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Osten. Am gestrigen Sonntag (09.10.2022) ereignetes sich an der Einmündung Birkenstraße/B495 ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und zwei Kradfahrenden. Ein 37-jähriger Hemmoorer wollte hierbei mit seinem PKW nach links auf die B495 abbiegen und übersah hierbei einen 56-jährigen Schiffdorfer sowie eine 60-jährige Bremerin, die jeweils mit ihren Motorrädern in Richtung Hemmoor unterwegs waren. Durch ein eingeleitetes Ausweichmanöver kamen beide nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzten im Seitenraum. Sie wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Altenwalde. Gegen 20:00 Uhr kam es am gestrigen Sonntag auf dem Autobahnzubringer zur BAB27 in Altenwalde zu einem Verkehrsunfall. Beim Abbiegen auf die Bundesstraße kollidierte ein 37-jähriger Geestländer mit einem querenden Tier. Beim Versuch dem Tier auszuweichen kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Seitenschutzplanke. Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell