Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 28. August 2021

Cuxhaven (ots)

Bereich Schiffdorf:

Umweltdelikt

Uthlede. Bislang unbekannte Täter entsorgten am 26/27.08.2021 ca. 100 Altreifen in der Feldmark von Uthlede, und zwar in der Nähe eines Windparks, nahe der A 27. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf, Telefonnummer 04706/948-0, zu melden. Foto anbei.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne

Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell