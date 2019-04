Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen

FW-HEI: Feuer in Ramhusen -Schuppen brennt komplett nieder-

Dithmarschen (ots)

Am heutigen Morgen (15.04.19) gegen 08:00 Uhr wurde in Ramhusen ein Feuer gemeldet. Es brannte ein Schuppen an einer Halle. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Volsemenhusen und Diekhusen-Fahrstedt stand der ca. 100 qm große Schuppen bereits in Vollbrand. Durch die starke Rauchentwicklung wurden an der Einsatzstelle weitere Atemschutzgeräteträger benötigt, um das Feuer zu bekämpfen sowie eine angrenzende ca. 230 qm große Halle zu schützen. Aus diesem Grund wurden die Feuerwehren aus Marne und Helse zur Unterstützung alarmiert. Den Brandbekämpfern gelang es das Feuer zu löschen und die Halle vor den Flammen zu retten. Durch die ländliche Lage des Gebäudes mussten über 300 m Schlauchmaterial für die Wasserversorgung verlegt werden. Verletzt wurde niemand, zur Schadenshöhe und der Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte.

