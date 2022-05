Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte: Brand in Lagerhalle verursacht sechsstelligen Schaden - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Dienstagabend,17.05.2022, ist in einer Lagerhalle in Lehrte ein Feuer ausgebrochen. Mehrere dort stehende Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalfachinspektion für Branddelikte der Polizeidirektion (PD) Hannover brach der Brand gegen 19:40 Uhr in einer Lagerhalle an der Tiefe Straße in Lehrte aus. In der Halle standen zu dem Zeitpunkt mehrere Fahrzeuge unter. Eine 56 Jahre alte Passantin entdeckte den Brand und wählte den Notruf.

Am Mittwoch, 18.02.2022, untersuchten Ermittlerinnen und Ermittler der PD Hannover den Brandort. Mehrere Fahrzeuge und die Halle selbst wurden in Teilen beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf circa 500.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Dazu werden dringend Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, aman

