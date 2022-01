Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Gesuchter Senior Peter L. wohlauf angetroffen

Hannover (ots)

Seit Montag, 10.01.2022, hat die Polizeiinspektion Garbsen nach dem vermissten Peter L. aus Frielingen gefahndet. Der 70-Jährige verschwand am Vormittag aus seinem Wohnhaus. Aufgrund konkreter Hinweise auf eine akute Eigengefährdung suchten die Ermittelnden mit Hochdruck nach dem Senior. Mit Hilfe von Angehörigen fanden sie ihn am Dienstagabend, 11.01.2022, wohlauf in Langenhagen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Garbsen verschwand Peter L. am Montag zwischen 08:45 Uhr und 13:30 Uhr aus seinem Wohnhaus im Ortsteil Frielingen. Da die sofort eingeleitete Fahndung zunächst erfolglos blieb und eine Eigengefährdung des Mannes nicht ausgeschlossen werden konnte, bat die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Senior.

Die Polizei Garbsen ging im Rahmen der Ermittlungen verschiedenen Hinweisen auf den Verbleib des Mannes nach und setzte auch einen Mantrailer ein. Im Laufe des Dienstagabends meldeten sich Angehörige des Vermissten bei der Polizei und gaben an, dass sie mit ihm telefonischen Kontakt haben. So war es möglich, den Aufenthaltsort von Peter L. zu erfahren.

Gegen 21:00 Uhr trafen Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Langenhagen den 70-Jährigen in der Nähe des Flughafens augenscheinlich wohlbehalten an. Zur medizinischen Untersuchung transportierte ein Rettungswagen den Senior in ein Krankenhaus.

Die Polizei Hannover bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem 70-Jährigen beteiligt haben. Die ursprüngliche Meldung musste aus Datenschutzgründen gelöscht werden. /nzj

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell