Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei sucht Zeugen einer Diebstahlserie in einer Lebensmitteldiscounter-Kette

Hannover (ots)

Gleich an mehreren Standorten in der Region Hannover haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Dienstag, 15.06.2021, das Geld aus dem Kassenbereich in den Filialen eines Lebensmitteldiscounters gestohlen. Die Polizei kann einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht ausschließen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem bzw. den Tätern.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei schlugen die Täter in einem Lebensmitteldiscounter an der Egestorfer Warte in Barsinghausen zu und entwendeten gegen 17:00 Uhr das Geld aus dem Kassenbereich. Gegen 20:00 Uhr wurde die Polizei zu einem weiteren Diebstahl in einer Filiale am Reihenkamp in Barsinghausen gerufen. Dort wurde ebenfalls das Bargeld gestohlen.

Auch in Wunstorf wurde aus dem Kassenbereich Bargeld entwendet. Die Mitarbeiter einer Lebensmitteldiscounter-Filiale an der Nienburger Straße stellten gegen 21:00 Uhr den Diebstahl fest und verständigten die Polizei. Von dem oder den Tätern fehlte jede Spur.

Aktuell kann die Polizei einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht ausschließen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Barsinghausen unter der Telefonnummer 05105-5230 zu melden. /nash, bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell