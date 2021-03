Polizeidirektion Hannover

POL-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Hannover und der Staatsanwaltschaft Hildesheim

Hannover (ots)

Burgdorf: 20-Jähriger mit Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Am Freitag, 26.03.2021, soll ein 19 Jahre alter Mann nach vorausgegangenem Streit seinen Bekannten am Inselweg in Burgdorf (OT Dachtmissen) mit einem Messer angegriffen und mehrmals auf ihn eingestochen haben. Der 20-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Der Tatverdächtige konnte vor Ort von den Beamten festgenommen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 00:30 Uhr am Inselweg in Burgdorf zu einem Streit und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 19 und 20 Jahre alten Männern aus Uetze. Der 19-Jährige zog unvermittelt ein Messer und stach damit mehrmals auf seinen Kontrahenten ein. Dieser erlitt lebensgefährliche Stichverletzungen. Von einem hinzugerufenen Rettungsdienst wurde er in eine Klinik nach Hannover gebracht, wo er noch am gleichen Tag notoperiert wurde. Aktuell besteht keine Lebensgefahr.

Der 19-Jährige wurde am Tatort durch eingesetzte Kräfte festgenommen. Bei der Festnahme leistete er keinen Widerstand. Auch die mutmaßliche Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Aufgrund eigener erlittener Verletzungen musste der 19-Jährige ebenfalls in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief negativ. Anschließend wurde der Mann ins Polizeigewahrsam der Polizeidirektion Hannover gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Im Laufe des Tages wird der 19-Jährige einem Haftrichter in Hildesheim vorgeführt. /nash, mr

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell