Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Oststadt: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Hannover (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 19.08.2020, haben Polizeibeamte mithilfe eines Zeugen einen Sprayer in der hannoverschen Oststadt festnehmen können. Der 26-jährige Sprayer hatte zuvor diverse Hauswände an der Friesenstraße besprüht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein 28-jähriger Anwohner gegen 01:25 Uhr eine männliche Person, wie diese offenbar mit einer Sprühdose mehrere Hauswände an der Friesenstraße besprühte. Während er die Polizei alarmierte, ging er der Person hinterher, sodass die alarmierten Beamten den Sprayer an der Friesenstraße Ecke Weißekreuzstraße stellten.

Neben einer farblich passenden Spraydose fanden die Polizisten bei der Durchsuchung des 26-Jährigen auch noch Marihuana und Amphetamine in geringen Mengen. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurde er zur Dienststelle verbracht, wo ein Atemalkoholtest 1,21 Promille ergab.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Er muss sich nun wegen der Sachbeschädigung durch Graffiti sowie dem illegalen Besitz von Betäubungsmittel verantworten. /boe, mr

