Polizeidirektion Hannover

POL-H: Werkzeugkoffer aus Fahrzeug in Hannover-List gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (25.06.20) drei Werkzeugkoffer aus einem Kleintransporter in Hannover-List gestohlen. Wenig später hat eine Polizeistreife zwei Männer entdeckt, die verdächtig erschienen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Nach ersten Erkenntnissen nahm ein Zeuge gegen Mitternacht verdächtige Geräusche in der Grethe-Jürgens-Straße wahr. Als er nach der Quelle suchte, bemerkte er zwei Personen, die aus einem Firmenfahrzeug drei Werkzeugkoffer holten und davonliefen. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei.

Diese wurde schließlich gegen 1:00 Uhr nur wenige hundert Meter weiter in der Podbielskistraße fündig, als einer Streife zwei 26 und 29 Jahre alte Männer in die Arme liefen. Gegenüber den Beamten gaben die Verdächtigen an, einfach nur spazieren zu gehen. Im Laufe der Befragung verwickelten sie sich dann aber in Widersprüche. Gegen beide wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Das Diebesgut blieb jedoch zunächst verschwunden.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover-Ost unter Telefon 0511 109-2717 zu melden. /ram, nash

