POL-H: Zeugenaufruf! Nordstadt: 83-jähriger Fußgänger stirbt nach Kollision mit Stadtbahn

Hannover (ots) - Bei einer Kollision mit einer Stadtbahn an der Nienburger Straße (Höhe Haltestelle Appelstraße) hat ein 83 Jahre alter Senior heute Abend (13.11.2017), gegen 19:35 Uhr, tödliche Verletzungen erlitten.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 83-Jährige zu Fuß mit einem 85 Jahre alten Bekannten unterwegs.

Beide hatten die Nienburger Straße überquert und wollten die Bahngleise an einer dafür vorgesehenen Querungshilfe passieren - offenbar um in die an der Haltestelle Appelstraße stadteinwärts wartende Stadtbahn zu steigen.

Während der vorausgehende 85-Jährige die andere Seite unbeschadet erreichte, kam es auf den Gleisen zu einer Kollision zwischen dem 83-jährigen Senior und der aus seiner Sicht von links kommenden, stadtauswärts fahrenden Stadtbahn der Linie 4, die der 34 Jahre alte Stadtbahnfahrer trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern konnte.

Der Fußgänger erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen, an denen er nach vergeblicher Reanimation am Unfallort verstarb.

Während der Unfallaufnahme musste die Stadtbahnstrecke voll gesperrt werden. Die ÜSTRA richtete zwischen den Haltestellen Königsworther Platz und Herrenhäuser Gärten einen Schienenersatzverkehr ein.

Zeugenhinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888/schie

