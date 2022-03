Wesel (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Futtermittelgeschäft an der Straße Am Spaltmannsfeld ein. Sie erbeuteten Bargeld, Waagen und Werkzeug. Am Sonntagmorgen, zwischen 05.10 Uhr und 05.25 Uhr, brach eine Unbekannter in einen Frisörsalon an der Kreuzstraße ein und stahl die Kasse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 1070, entgegen. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: ...

