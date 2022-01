Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Ein neues Gesicht in der Pressestelle

Landrat und Abteilungsleiter Polizei stellen neuen Leiter der Pressestelle vor

Wesel (ots)

Seit Anfang Januar dieses Jahres leitet Peter Reuters das Sachgebiet Presse - und Öffentlichkeitsarbeit bei der Kreispolizeibehörde Wesel. Der 47-jährige Polizeihauptkommissar löst Timm Wandel ab, der bereits im November zum LZPD NRW gewechselt ist.

Peter Reuters war zuvor lange Jahre Dienstgruppenleiter in Kamp-Lintfort. Für den Familienvater dreier Kinder ist die Medienwelt nichts Neues: In der Vergangenheit hat er mehrfach die Kolleginnen und Kollegen der Pressestelle unterstützt, O-Töne nach schweren oder tödlichen Verkehrsunfällen gegeben und war ebenfalls als Pressesprecher beim Absturz eines Leichtflugzeuges in Wesel 2020 im Einsatz.

"Mit Polizeihauptkommissar Peter Reuters setzen wir kreisweit eine langjährige, erfahrene Führungskraft ein. Seit Jahren erfüllt Herr Reuters den Anspruch der Kreispolizeibehörde Wesel an professioneller und kompetenter Arbeit mit engagiertem Einsatz", stellt Landrat Ingo Brohl fest und fügt hinzu: "Uns ist es wichtig gewesen, einen äußerst erfahrenen, offenen und sympathischen Beamten an die Spitze dieses Sachgebietes zu stellen, der den Anspruch einer bürgernahen Polizei- und Medienarbeit erfüllt".

Peter Reuters wohnt mit seiner Frau und seinen Kindern in Rheinberg-Budberg. In seiner Freizeit liest er viel, schwimmt gerne und spielt Fußball. Sein größtes Hobby ist für den Polizeihauptkommissar jedoch seine Familie.

Zukünftig kann man den neuen Leiter der Pressestelle unter der Telefonnummer 0281-1071056 erreichen.

Auf dem Foto von links nach rechts: Abteilungsleiter Polizei Rüdiger Kunst, der neue Leiter der Pressestelle Peter Reuters, Landrat Ingo Brohl und Leiter Leitungsstab Ralf Klauck.

