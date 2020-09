Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 85-jährige Frau fällt auf unbekannte Frauen herein

Polizei sucht weitere Zeugen

Moers (ots)

Am Dienstag gegen 11.00 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an der Wohnungstür einer 85-Jährigen eines Mehrfamilienhauses am Treibweg.

Die Unbekannte erkundigte sich nach einer Nachbarin und bat um ein Glas Wasser sowie einen Zettel und einen Stift.

Arglos ließ die alte Dame die Frau in ihre Wohnung. Eine zweite Unbekannte erschien sogleich in der Tür und verdeckte die Sicht mit einem Tuch auf die weiteren Zimmer. Die 85-Jährige forderte das Duo daraufhin auf, die Wohnung zu verlassen und bemerkte jetzt, dass sich eine dritte Frau in ihrem Wohnzimmer befand.

Die Unbekannte, die zuerst in der Wohnung war, packte die Handgelenke der 85-jährigen Moerserin und hielt sie fest, bis dass die beiden anderen Frauen aus der Wohnung geflüchtet waren. Hiernach flüchtete sie ebenfalls. Die Moerserin rief einen Nachbarn zu Hilfe, der sofort die Polizei verständigte und versuchte, die Täterinnen noch zu verfolgen.

Er konnte lediglich beobachten, dass das Trio in einen dunklen VW Golf stieg und davon fuhr.

Die alte Dame stellte fest, dass ihre Handtasche mit Bargeld gestohlen worden war. Ob darüber hinaus weitere Dinge fehlen, stand gestern noch nicht fest.

Beschreibung der drei Unbekannten: Alle sehen wie Südländer aus, waren 155 bis 160 cm groß und dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell