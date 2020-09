Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Täter nach Diebstahl festgenommen

Moers (ots)

Einer Kassiererin eines Getränkemarktes an der Franz-Haniel-Straße fiel am Mittwoch gegen 18.55 Uhr ein Mann auf, der das Geschäft mit einer Flasche Whisky verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Als sie den Mann ansprach, flüchtete dieser zu Fuß und stieg in ein wartendes Auto, in dem zwei weitere Männer saßen. Das Fahrzeug flüchtete sofort nachdem der Täter eingestiegen war.

Nachdem die Polizei alarmiert wurde, stellte eine Streifenbesatzung das flüchtige Fahrzeug, im Bereich der Kreuzung Baerler Straße / Rheinberger Straße fest. Das Auto war bereits in der Nacht vom 11. auf den 12. August in Kamp-Lintfort gestohlen worden.

Nachdem der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, gab er Gas und flüchtete. Die Kollegen verfolgten das Fahrzeug über die Rheinberger Straße durch die Ortsteile Utfort und Repelen. Hierbei kam es zu mehreren Beinahe-Unfällen, da der Flüchtige rote Ampeln missachtete. Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten wurden mehrfach deutlich überschritten.

Zum gefährlichen "Höhepunkt" kam es, als der Fahrer das Auto von der Sackgasse Am Viegenhof in einen Fußweg Richtung eines Spielplatzes lenkte, auf dem mehrere Kinder spielten. Hierbei touchierte das Fahrzeug eine Bank, auf der eine Mutter mit ihrem dreijährigen Kind saß. Ein neunjähriges Mädchen musste zur Seite springen, um nicht vom Fahrzeug erfasst zu werden. Sie blieben ersten Angaben zur Folge körperlich unversehrt.

Nachdem die Beamten das Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen verloren, wurde es auf einem Garagenhof zwischen dem Goldaper Weg und der Tilsiter Straße aufgefunden. Die drei Insassen, im Alter von 20, 21 und 22 Jahren, flüchteten zu Fuß in die Grünanlage zwischen angrenzenden Häusern, wo sie schließlich gestellt werden konnten.

Während der Flucht entstand Sachschaden an mehreren unbeteiligten, geparkten Autos.

Alle drei, darunter der 21-jährige Ladendieb und der 22-jährige Fahrzeugführer, wurden vorläufig festgenommen.

Dem 22-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, da er im Verdacht steht, unter dem Einfluss von Drogen, das Auto gefahren zu haben.

Die Ermittler stellten das Fluchtfahrzeug sowie das Diebesgut sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 22-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Fahrer.

Hinweis: Den Link zum Diebstahl des Pkw in Kamp-Lintfort finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4677663

