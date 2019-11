Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Brünen - Hamminkeln - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brünen - Hamminkeln (ots)

Dienstag gegen 16:15 Uhr befuhr ein Pkw Fahrer die Straße "Auf dem Stemmingsholt" in Richtung B 70. Hier bog er nach rechts in Richtung Wesel ab. Dabei stiess er mit einem älteren Radfahrer zusammen, der aus Richtung Wesel kommend den linken Radweg der Weseler Straße befuhr. Der schwerverletzte Radfahrer wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die Unfallaufnahme dauert zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch an.

