Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Randalierer am Holzmarkt

Rheinberg (ots)

Am Donnerstag, dem 07.11.2019, kam es gegen 16:40 Uhr in Rheinberg am Holzmarkt zu einem Widerstand zwischen einem betrunkenen Mann und der Polizei. Ein 54-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort hatte zunächst in einer Bushaltestelle am Holzmarkt gesessen, als er plötzlich ein Glas und ein Mobiltelefon gegen den PKW einer 34-jährigen Frau aus Rheinberg warf. Ein Bezirksdienstbeamter der Polizeiwache Rheinberg, der dort vorbeikam, wurde von der 34-Jährigen angesprochen und um Hilfe gebeten. Der Polizeibeamte versuchte den 54-jährigen anzuhalten und zu überprüfen, dieser entfernte sich jedoch zunächst. Als er durch den Polizeibeamten eingeholt werden konnte, setzte sich der offenbar erheblich alkoholisierte 54-Jährige durch Schläge zur Wehr. Der Randalierer konnte überwältigt und durch weitere hinzugezogene Einatzkräfte in Gewahrsam genommen werden. Es wurde niemand verletzt. Ein Strafverfahren gegen den 54-Jährigen wurde eingeleitet.

