Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Mehrere Farbschmierereien an Schule

Zeugen gesucht

Xanten (ots)

In der Zeit von Samstag, 08.00 Uhr, bis Montag, 06.30 Uhr, beschmierten Unbekannte mit schwarzer Farbe die Eingangstür zu einer Pausenhalle und einen Container an einer Schule an der Heinrich-Lensing-Straße. Die Unbekannten sprühten großflächig die Schriftzüge "GZUS", "1312" sowie "LX" und "187".

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

