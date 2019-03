Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Anwohnerin vertreibt Einbrecher

Moers (ots)

In der Nacht zu Freitag, 15.03.19, gegen 03:50 Uhr schlug eine unbekannte Person an einem Bungalow in der Bergstraße eine Fensterscheibe ein und gelangte so in das Haus. Die 60-jährige Anwohnerin, die durch die lauten Geräusche aufwachte, überraschte den Täter im Hausflur.

Aufgrund der Dunkelheit konnte die Dame nicht erkennen, ob es sich hierbei um eine Frau oder einen Mann handelte. Ohne Beute gemacht zu haben, flüchtete der Einbrecher durch die Haustür. Die Geschädigte konnte lediglich erkennen, dass der Täter eine schwarze kurze Lederjacke trug.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell