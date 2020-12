Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Autofahrerin missachtet Vorfahrt einer Radfahrerin_ schwer verletzt

Nettetal-Breyell:Nettetal-Breyell: (ots)

Mit schweren Verletzungen musste eine 86-jährige Radfahrerin aus Nettetal nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr am Montag, gegen 11:00 Uhr, eine 31-jährige deutsche Autofahrerin aus Nettetal auf der Lindenallee in Richtung Dohrstraße. Von hier wollte sie nach rechts in die Straße Ritzbruch abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der radfahrenden Seniorin, die durch den Zusammenprall stürzte./ah (1136)

