Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Verkehrsunfall fordert zwei Schwerverletzte

Schwalmtal-Waldniel: (ots)

Zwei junge Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag um 20:10 Uhr schwer verletzt worden. Eine 19-jährige Viersenerin befuhr mit ihrem Auto die L 371 in Richtung Lüttelforst. Einige hundert Meter hinter der Autobahn verlor die junge Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache in der 70km-Zone die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte vor einen Straßenbaum. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ihr 21-jähriger Beifahrer aus Schwalmtal musste ebenfalls in stationäre Krankenhausbehandlung. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden./ah (487)

