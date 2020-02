Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 200221 Viersen-Vorst: Wohnungseinbrecher kommen durch Terrassentür

Kreis Viersen (ots)

Am Freitag den 21.02.2020, zwischen 19:35 Uhr und 20:50 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Andreasstraße in Viersen ein. Der oder die Einbrecher versuchten sich zunächst Zugang durch ein Fenster zu verschaffen, dies gelang nicht. Die angrenzende Terrassentür hebelten sie dann auf und durchsuchten das Haus. Neben Bargeld und Schmuck steht noch nicht fest was gestohlen wurde. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /kh (180)

