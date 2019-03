Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Tageswohnungseinbrecher hebelt Fenster auf

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Straße 'Laschenhütte' kam es am gestrigen Dienstag zwischen 14.00 und 22.15 Uhr. Der Täter hebelte ein Fenster im ersten Obergeschoss auf. Das Fenster befindet sich über dem Eingangsbereich des Hauses. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Dülken über die Nummer 02162/377-0. /wg (376)

