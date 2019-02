Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Zwei Leichtverletzte und eine Blutprobe wegen Drogeneinfluss nach Verkehrsunfall

Viersen-Süchteln (ots)

Am heutigen Donnerstag, gegen 07.30 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Grefrather Straße / Heerbahn ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Ein 51-Jahre alter Niederländer kommt mit seinem Pritschenwagen aus der Straße Heerbahn und wendet im Einmündungsbereich. Ein Auto, das auf der Grefrather Straße in Richtung Grefrath fährt, musste deshalb bremsen. Zwei nachfolgende Autos bremsten ebenfalls und kamen rechtzeitig zum Stehen. Einer 22-hährige Viersenerin gelang dies nicht. Sie kollidierte mit dem Wagen vor ihr und schob diesen auf den vorderen Pkw. Die 22-Jährige sowie der 54-jährige Fahrer des zweiten Pkw wurden leicht verletzt. Die Einsatzkräfte stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 51-jährige Niederländer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ein Vortest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. /wg (271)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell