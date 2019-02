Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Zeugin beobachtet Unfall - Polizei sucht unfallbeteiligten Jungen

Willich (ots)

Am Mittwoch, gegen 16.10 Uhr, beobachtete eine Autofahrerin an der Einmündung Krefelder Straße / Pasteurstraße einen Verkehrsunfall und meldete diesen der Polizei. Ein ca. acht Jahre alter Junge fuhr mit seinem Tretroller auf dem Geh-/Radweg der Krefelder Straße in Richtung Willich-Innenstadt. Aus der Pasteurstraße kam ein Auto. Als dieses in den Einmündungsbereich fuhr, touchierte es den Jungen auf seinem Roller. Die Zeugin konnte beobachten, wie der Autofahrer mit dem Jungen, der augenscheinlich unter Schock stand, sprach. Als sie ihren Wagen geparkt hatte und zurück zur Unfallstelle ging, war das unfallbeteiligte Auto weg, der Junge war auch schon weiter in Richtung Innenstadt unterwegs. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen des Autos. Der Fahrer ist ca. 30 Jahre alt und ca 1,70 Meter groß. Er hat dunkle kurze Haare. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Insbesondere bittet sie den Jungen, sich beim Verkehrskommissariat in Viersen zu melden. Zu erreichen ist das Verkehrskommissariat über die zentrale Rufnummer 02162/377-0. /wg (270)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell