Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Oberkrüchten: Radfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Niederkrüchten-Oberkrüchten (ots)

Am 13.02.2019, gegen 11.40 Uhr, fuhr ein 60 Jahre alter Niederländer mit seinem Rennrad auf der Straße 'An Felderhausen' in Richtung Oberkrüchten. Als er die Kreuzung zur Aachener Straße passiert hatte und auf den Radweg der Burgstraße fahren wollte, rutschte er auf nasser Fahrbahn aus und stürzte. Dabei wurde der Niederländer schwer verletzt. Zur stationären Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (201)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell