POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Betrunkener Radfahrer fährt gegen geparkten Streifenwagen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Was man kennt: Die Polizei fährt zu einem Einsatz. Eher ungewöhnlich: der Einsatz kommt zur Polizei. So geschehen am gestrigen Donnerstag, gegen 21.50 Uhr auf der Straße 'Schwanenhaus' in Kaldenkirchen. Ein Einsatzteam der Polizei nahm gerade einen Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden auf. Den Streifenwagen hatten die Beamten am Straßenrand geparkt, das Warnblinklicht eingeschaltet. Plötzlich querte ein Fahrrad ohne Licht die Straße. Dessen Fahrer verlor zunächst ohne ersichtlichen Grund die Kontrolle über das Rad, prallte dann gegen die Front des Streifenwagens und anschließend auf die Motorhaube. Der Radfahrer blieb unverletzt. Schnell stellte sich heraus, dass der Radfahrer, ein 30-jähriger ohne Wohnsitz in Deutschland, alkoholisiert war. Das Ergebnis des Atemalkoholtests: 1,6 Promille. Zudem gab der 30-jährige an, Drogen konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. /wg (1245)

