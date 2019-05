Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Geschwindigkeitskontrollen der Polizei - sechs Fahrerinnen/Fahrer erwartet ein Fahrverbot

Selm (ots)

Am Montag (13.05.2019) führte die Polizei in Selm-Bork auf der Lünener Straße Geschwindigkeitskontrollen durch. Insgesamt wurden dort außerorts in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 20.30 Uhr 1805 Fahrzeuge gemessen, von denen 208 bei dort zulässigen 70 km/h zu schnell unterwegs waren. 184 Fahrerinnen und Fahrer erwartet ein Verwarnungsgeld, gegen 24 weitere wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Ein Fahrverbot wird in sechs Fällen die Folge sein.

Mit weit mehr als dem Doppelten der zulässigen Geschwindigkeit war ein Fahrzeug unterwegs, dass mit 155 km/h gemessen wurde. Hier werden ein Bußgeld von 600 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister und 3 Monate Fahrverbot fällig. Viel Zeit zum Nachdenken über diesen Negativbeitrag zur Verkehrssicherheit

