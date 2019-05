Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug - Wer kennt die abgebildete Person?

Kamen (ots)

Am Vormittag des 25.01.2019 wurde einer Geschädigten beim Einkaufen in der Kamener Innenstadt die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Darin befand sich neben Bargeld und persönlichen Papieren auch die EC-Karte. Um kurz nach 10 Uhr wurden am selben Tag bei einem Geldinstitut an der Bahnhofstraße am dortigen Geldautomaten zwei Abbuchungen getätigt.

Mit einer Videoüberwachungskamera wurde ein unbekannter Mann bei der Tat aufgezeichnet. Auf Anordnung des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei nun die Lichtbilder des Tatverdächtigen.

Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit den Fotos der Tatverdächtigen:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kamen-tachendiebstahl-computerbetrug

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell