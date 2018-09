Unna (ots) - Ein besonders dreister Dieb hatte am Mittwoch, den 05.09.2018 aus einem Haus in der Kleistraße eine Schmuckschatulle gestohlen. Er hatte sich dem 81-jährigen Bewohner auf der Terrasse gegenüber als ehemaliger Arbeitskollege ausgegeben. Anschließend lief er an der überraschten Ehefrau vorbei ins Haus und hatte eine Schmuckschatulle aus dem Schlafzimmer gestohlen. Durch das weiße, neuwertige Fahrzeug, einen Kia Sportage, mit dem er flüchtete konnte jetzt durch die Polizei Unna ein Verdächtiger ermittelt werden. Es handelt sich um einen 52-jährigen Mann aus Dortmund, der polizeilich bekannt ist. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde die vermutliche Kleidung, die er bei Tatausführung trug aufgefunden. Dabei handelte es sich um eine Arbeitshose mit weißen Farbflecken. Die Polizei bittet um Hinweise, ob der Mann in Unna-Massen oder der näheren Umgebung in ähnlicher Weise aufgetreten ist. Betroffene mögen sich bitte melden, auch wenn nichts entwendet wurde. Hinweise bitte an die Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

