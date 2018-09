Holzwickede (ots) - Am Dienstag, den 11.09.2018 hat ein 48-jähriger Mann aus Holzwickede bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls Widerstand gegen zwei Polizeibeamte geleistet. Ein 59-jähriger Holzwickeder hatte seinen Opel gegen 18.30 Uhr auf dem Parkstreifen vor einer Bank und einem Supermarkt an der Hauptstraße abgestellt. Aus dem Vorraum der Bank konnte er beobachten, wie ein 48-jähriger Mercedes Fahrer seinen PKW, bei dem Versuch einzuparken beschädigte. Er sprach den Mann auf den Unfall an, worauf dieser sofort aggressiv reagierte und ihm 10EUR für die Schadensregulierung in die Hand drücken wollte. Nach einer verbalen Auseinandersetzung setzte sich der 48-jährige wieder in sein Auto und fuhr auf den rückwärtigen Parkplatz des Supermarktes. Dort wurde er von den alarmierten Polizeibeamten, in seinem Auto sitzend angetroffen. Den Beamten gegenüber verhielt er sich äußerst unkooperativ und aggressiv. Als diese ihm erklärten, dass ihm auf Grund seines Alkoholkonsums eine Blutprobe entnommen werden soll, ging er auf einen der Beamten los. Dieser stieß ihn weg, worauf er den anderen Polizisten angriff. Er wurde jetzt durch die Beamten fixiert und zur Wache nach Unna gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er muss jetzt mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort rechnen.

