Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Störmede - Verkehrsunfall endet tödlich (Folgemeldung)

Geseke (ots)

In der Unfallmeldung vom gestrigen Tag ist ein faktischer Fehler vorhanden. Der 22-jährige Fahrer des Audi A1 war doch angeschnallt. Der Gurt war beim Aufprall gerissen. So entstand der Anschein, dass er nicht angeschnallt war. Wir bitten darum dieses Detail in der Berichterstattung zu ändern. (lü)

