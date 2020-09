Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kurve geschnitten - Unfallflucht - #polsiwi

Kreuztal / Hilchenbach (ots)

Gleich zwei ähnliche Unfallfluchten ereigneten sich am Samstag (26.09.2020). Die Polizei sucht nun Hinweise und Zeugen auf die flüchtigen Verkehrsteilnehmer.

Unfall 1 Gegen 12:00 Uhr fährt ein 26-Jähriger mit seinem Klein-Lkw im Kreuztaler Ortsteil Junkernhees die K26 (Heesstraße) in Richtung Hünsborn. In einer Rechtskurve kurz vor dem Schloss Junkernhees kommt ihm der Fahrer eines roten Motorrades auf seinem Fahrstreifen entgegen. Um den Zusammenstoß zu vermeiden, weicht der 26-Jährige weiter nach rechts aus. Dabei stößt er gegen die Leitplanke. Gesamtsachschaden über 1000,- Euro. Der unbekannte Motorradfahrer entfernt sich. Ein Anwohner berichtet den unfallaufnehmenden Beamten, dass mehrere Motorradfahrer die Heesstraße zum Unfallzeitpunkt Richtung Kreuztal befahren haben. Vermutlich war der Unfallflüchtige in einer Gruppe unterwegs.

Unfall 2 Gegen 14:50 Uhr fährt eine 40-Jährige mit ihrem Citroen die B508 von der Kronprinzeneiche kommend in Richtung Hilchenbach. In einer scharfen Rechtskurve kommt ihr ein Pkw auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Die 40-Jährige muss bremsen und nach rechts ausweichen. Dabei dreht sich der Wagen auf regennasser Fahrbahn und kommt in der Böschung zum Stehen. Gesamtsachschaden circa 4000,- Euro. Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit, wird geborgen und abgeschleppt.

In beiden Fällen sucht die Polizei in Kreuztal Zeugen und Hinweise auf die Unfallverursacher unter 0271/7099-0

Bildbeschreibung: Bild 1 Unfall Nr. 1 Bild 2 Unfall Nr. 2

