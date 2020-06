Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher in Ne.-Salchendorf und Wi.-Gernsdorf aktiv - #polsiwi

Netphen/Wilnsdorf (ots)

Zwei Tageswohnungseinbrüche vom gestrigen Dienstag (17.06.2020) beschäftigen die Polizei. Bisher unbekannte Täter drangen während der Mittagszeit in zwei Wohnhäuser ein. Die Polizei sucht nun Zeugen und Hinweise.

Der erste Einbruch erfolgte vermutlich gegen 13:15 Uhr in Netphen-Salchendorf. Einer 64-Jährigen fiel eine unbekannte Frau auf, die auf dem Grundstück ihres Bruders in unmittelbarer Nachbarschaft stand. Da ihr Bruder zurzeit verreist ist, schaute die 64-Jährige sofort nach, was die Unbekannte auf dem Grundstück und am Haus gemacht haben könnte. Dabei stellten sie und ihr 37-jähriger Neffe fest, dass eine Terrassentüre aufgebrochen worden war.

Der zweite Einbruch erfolgte ebenfalls um die Mittgaszeit. Gegen 11:30 Uhr verließ ein 64-Jähriger sein Haus an der Marburger Straße in Gernsdorf. Als er gegen 15:30 Uhr zurückkehrte, sah er die Bescherung: Unbekannte hatten ein Fenster aufgehebelt, waren in das Haus eingedrungen und hatten die Zimmer durchwühlt.

In beiden Fällen steht noch nicht genau fest, was gestohlen wurde. Die Ermittlungen, auch ob die beiden Einbrüche im Zusammenhang stehen, dauern an. Insbesondere sucht die Polizei nun Zeugen und Hinweise auf die noch unbekannte Frau, die sich in Netphen-Salchendorf auf dem Grundstück an der Rudersdorfer Straße befunden hat. Die Frau ist 20 bis 22 Jahre alt, schlank und ungefähr 170 cm groß. Sie hatte lange dunkle Haare und trug eine dunkle Jeans, sowie eine schwarze Lederjacke.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell