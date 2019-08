Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auf gestohlenem Fahrrad unterwegs

Siegen (ots)

In Siegen-Geisweid ist am Dienstagabend(13.08.2019) ein junger Mann auf einem gestohlenen Fahrrad kontrolliert worden. Im Bereich der Geisweider Straße fiel der junge Mann Beamten der Polizeiwache Weidenau auf als er an einem Brückenpfeiler mit Werkzeug an einem Fahrrad arbeitete. Eine Überprüfung ergab dass das Fahrrad im polizeilichen Fahndungssystem als gestohlen einlag. Der 21-Jährige führte weiterhin noch ein verbotenes Messer mit sich. Sowohl das Fahrrad als auch das Messer wurden sichergestellt. Den 21-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen dem Verdacht des Diebstahls sowie einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

