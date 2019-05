Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geparkten Pkw beschädigt - Verursacher flüchtig

Hilchenbach (ots)

Am gestrigen Montag stellte eine 63-jährige Frau ihren roten VW Golf gegen 15:00 Uhr vor einem Gemüseladen in der Hilchenbacher Bruchstraße ab um in den umliegenden Geschäften einzukaufen. Als die Dame kurze Zeit später zurückkehrte, stellte sie einen Schaden von circa 1000,- Euro hinten am Golf fest. Der unbekannte Unfallverursacher hat vermutlich beim Ein- oder Ausparkten den Wagen beschädigt und ist unerkannt geflüchtet. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Nummer 0271-7099-0

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell