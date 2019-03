Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Schule: Täter hinterlässt Aufbruchwerkzeug

Bild-Infos

Download

Siegen-Geisweid (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags (22.03.2019) ist in ein Schulgebäude am Dahlienweg eingebrochen worden. Die alamierten Polizeibeamten stellten eine aufgebrochene Tür und am Tatort zurückgelassenes Aufbruchwerkzeug fest. Der Erkennungsdienst sicherte Spuren am Tatort. Ob der oder die Einbrecher Beute erlangten, wird durch die kriminalpolizeilichen Ermittlungen geklärt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271/7099-1112

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell