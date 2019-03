Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Handtasche aus PKW entwendet

Siegen (ots)

Unbekannte schlugen in der Nacht zu Sonntag - gegen 02.15 Uhr - eine Seitenscheibe eines in Siegen im Einmündungsbereich Grabenstraße/Kohlbettstraße geparkten schwarzen Seat Arosa ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren eine Handtasche. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Siegen unter 0271-7099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell